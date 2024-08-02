"سي ان ان" نقلاً عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة تتوقع أن يكون الهجوم الإيراني مشابهاً لهجوم 13 نيسان على إسرائيل لكن قد يكون أكبر وأكثر تعقيداً

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