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"سي ان ان" نقلاً عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة تتوقع أن يكون الهجوم الإيراني مشابهاً لهجوم 13 نيسان على إسرائيل لكن قد يكون أكبر وأكثر تعقيداً

Lebanon 24
02-08-2024 | 00:01
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