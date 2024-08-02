Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: أحيي العماد قائد الجيش ورعايته الأبوية لشؤون المؤسسة العسكرية ومطالبها واندفاعه في حمايتها والذود عن كرامة عسكرييها

Lebanon 24
02-08-2024 | 04:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ماضية في العمل بواجبها
lebanon 24
02/08/2024 14:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الإلتفاف حول المؤسسة العسكرية واجب وطني جامع تسقط أمامه كل الرهانات والمصالح
lebanon 24
02/08/2024 14:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لقد اتخذ مجلس الوزراء قراره بتعيين رئيس الاركان وتبقى الاجراءات الاستكمالية محور متابعة والأساس لدينا هو تحصين المؤسسة العسكرية
lebanon 24
02/08/2024 14:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون على متن طوافة عسكرية إلى ثكنة الشيخ عبدالله في بعلبك لافتتاح طرقات في جرود السلسلة الشرقية
lebanon 24
02/08/2024 14:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:37 | 2024-08-02
07:11 | 2024-08-02
06:39 | 2024-08-02
06:33 | 2024-08-02
06:28 | 2024-08-02
06:15 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24