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أكسيوس عن مسؤول أميركي: بايدن كان صارما مع نتنياهو خلال الاتصال أمس بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
22-08-2024 | 12:11
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