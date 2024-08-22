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البنتاغون: حسابات إيران بشأن الرد على إسرائيل قد تأثرت بعد نقلنا قدرات عسكرية إلى المنطقة
Lebanon 24
22-08-2024
|
14:48
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