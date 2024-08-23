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"الجزيرة" عن موقع "واللا" الإسرائيلي: إصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي منذ بداية المواجهة مع "حزب الله"

Lebanon 24
23-08-2024 | 00:57
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