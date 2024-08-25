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القواعد الأميركية شمال شرقي سوريا تشهد حالة تأهب تحسبا لأي عمليات استهداف (سكاي نيوز)

Lebanon 24
25-08-2024 | 04:38
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