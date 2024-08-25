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وزير الدولة البريطاني بات مكفادن: ما يحدث خطر حقيقي يواجه المنطقة ونأمل ألا يتطور وأن نتمكن من خفض التصعيد (الجزيرة)

Lebanon 24
25-08-2024 | 05:23
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