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الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي: ندعو الإسرائيليين وسط البلاد إلى العودة لحياتهم الطبيعية

Lebanon 24
25-08-2024 | 05:56
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