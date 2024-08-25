Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الأمن الإسرائيلي ردا على نصر الله: أفقدنا حزب الله توازنه وأفشلنا عمليته اليوم

Lebanon 24
25-08-2024 | 12:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع واللا عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: أطلب من رئيس الوزراء شن حرب على حزب الله فورا
lebanon 24
26/08/2024 03:18:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ندعو المواطنين للاستجابة للتعليمات الأمنية في ظل تهديدات "حزب الله"
lebanon 24
26/08/2024 03:18:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: رئيس الحكومة ووزير دفاعه وقادة الجيش اتخذوا قرارا بتوجيه ضربة مسبقة لحزب الله في لبنان
lebanon 24
26/08/2024 03:18:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة جيش العدوّ الإسرائيلي عن مسؤول أمني: "حزب الله" أصاب قاعدة ميرون الجوية صباح اليوم بعدد من الصواريخ المضادة للدروع
lebanon 24
26/08/2024 03:18:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2024-08-25
19:17 | 2024-08-25
19:16 | 2024-08-25
18:48 | 2024-08-25
18:34 | 2024-08-25
18:14 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24