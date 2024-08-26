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المدير الإقليمي للأونروا في غزة: السكان في غزة يعيشون إذلالا وإهانة وخوفا وعنفا والأطفال يعيشون مأساة ستؤثر حتما في مستقبلهم (الجزيرة)

Lebanon 24
26-08-2024 | 12:33
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