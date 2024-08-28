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مكتب إعلام الأسرى عن القيادية في الجبهة الشعبية الأسيرة خالدة جرار: أموت يوميا في زنزانتي بسجون الاحتلال (العربي)

Lebanon 24
28-08-2024 | 08:13
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