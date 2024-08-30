Advertisement

أخبار عاجلة

اشتباكات مسلحة وتفجير لعبوات ناسفة في حي الدمج بمخيم جنين والجرافات الثقيلة تقوم بتجريف واسع للمنازل والطرقات في الحي (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-08-2024 | 02:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتائب المجاهدين- جنين: اشتبكنا مع قوات العدو الصهيوني بالرصاص الحي وتفجير عدد من العبوات الناسفة في شارع حيفا بجنين
lebanon 24
30/08/2024 12:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تضرر المسارات الرئيسية لشبكة الاتصالات في محافظة جنين بسبب التدمير الإسرائيلي الواسع للبنى التحتية (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/08/2024 12:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال اشتباكات في جنين.. الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف خلية مسلحة
lebanon 24
30/08/2024 12:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام في جنين: كمين الحارة الشرقية بالعبوات الناسفة المعدة مسبقاً أدى إلى مقتل جندي للاحتلال
lebanon 24
30/08/2024 12:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:49 | 2024-08-30
05:33 | 2024-08-30
05:28 | 2024-08-30
05:22 | 2024-08-30
04:57 | 2024-08-30
04:51 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24