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الهلال الأحمر الفلسطيني: صعوبات في الاستجابة لمناشدات المحاصرين في جنين لليوم الثالث على التوالي لعرقلة العدو حركة مركبات الإسعاف (الجزيرة)

Lebanon 24
30-08-2024 | 12:09
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