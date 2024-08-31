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مصدر طبي لـ "العربية": استشهاد 9 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية غربي مخيم النصيرات وسط غزة
Lebanon 24
31-08-2024
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