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وسائل إعلام إسرائيلية: أجهزة الأمن الإسرائيلية عارضت فكرة فرض الحكم العسكري في قطاع غزة لما قد يجلبه من عواقب وخيمة جداً على إسرائيل
Lebanon 24
31-08-2024
|
01:22
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