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"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر في الجيش الإسرائيلي: قواتنا غادرت طولكرم والجهد الرئيسي يتركز على مدينة جنين

Lebanon 24
31-08-2024 | 07:08
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