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هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين مطلعين على تفاصيل المفاوضات: حماس كانت ولا تزال العقبة أمام الصفقة

Lebanon 24
31-08-2024 | 11:33
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