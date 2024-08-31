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وكالة فارس عن مصدر مطلع: الكيان الصهيوني تواصل مجددا مع جماعات إرهابية جنوب شرقي إيران لزعزعة أمننا

Lebanon 24
31-08-2024 | 11:45
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