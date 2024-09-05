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جعجع: نحن أكثر من دفع ثمن اتفاق الطائف وبعد عشرات السنين من تطبيقه أين أصبح وضع الدولة اليوم؟ وهل يعلم اللبناني ماذا يحمل له الغد؟

Lebanon 24
05-09-2024 | 13:22
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