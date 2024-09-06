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زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ليبرمان: نقل البضائع إلى غزة من إسرائيل أمر لا يطاق في ظل احتجاز حماس 101 رهينة

Lebanon 24
06-09-2024 | 07:20
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