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كامالا هاريس: مقتل الأميركية عائشة نور في الضفة غير مقبول ويثير تساؤلا مشروعا عن سلوك أفراد الجيش الإسرائيلي (الجزيرة)

Lebanon 24
11-09-2024 | 12:07
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