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وزير الخارجية الإيراني: قوة حزب الله الحقيقية هي قدراته الذاتية والدعم الشعبي

Lebanon 24
24-09-2024 | 15:55
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