Advertisement

أخبار عاجلة

الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس المجلس الإقليمي بالجولان: ندعو نتنياهو إلى عدم التسوية مع حزب الله (الجزيرة)

Lebanon 24
27-09-2024 | 01:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء: نتنياهو يستعد لإقالة غالانت خلال وقت قصير وجدعون ساعر مرشح لخلافته (الجزيرة)
lebanon 24
27/09/2024 10:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو: حزب الله هو أقوى ذراع لإيران في لبنان وأصدرت تعليمات للجيش بتغيير الوضع الحالي (الجزيرة)
lebanon 24
27/09/2024 10:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن: عملية معبر اللنبي ليست حادثا بسيطا ولها تداعيات قاسية (الجزيرة)
lebanon 24
27/09/2024 10:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان (الجزيرة)
lebanon 24
27/09/2024 10:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:16 | 2024-09-27
03:12 | 2024-09-27
03:09 | 2024-09-27
02:55 | 2024-09-27
02:54 | 2024-09-27
02:53 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24