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استطلاع لمعاريف: الائتلاف الحكومي يحصل على 53 مقعدا بالكنيست مقابل 57 للمعارضة إذا أجريت الانتخابات اليوم (الجزيرة)

Lebanon 24
27-09-2024 | 01:36
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