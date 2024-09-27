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"إسرائيل هيوم" عن غانتس: بعد الفشل بتنفيذ القرار 1701 يجب تكثيف الهجوم على لبنان فهو مسؤول عما يجري على أراضيه

Lebanon 24
27-09-2024 | 09:15
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