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بيان أميركي عراقي مشترك: الانتقال إلى "الشراكات الأمنية الثنائية" بطريقة "تدعم" القوات العراقية وتحافظ على مستوى الضغط على داعش (الميادين)

Lebanon 24
27-09-2024 | 16:17
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