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الخارجية الإيرانية تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة: نُحذّر من ممارسات إسرائيل الإجرامية وعلى واشنطن تحمل نتائجها

Lebanon 24
29-09-2024 | 12:38
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