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وسائل إعلام إسرائيليّة: في الأشهر الاخيرة كانت الفرصة سانحة لاغتيال السنوار ولكن تقرر عدم تنفيذ العملية خشية إصابة مختطفين

Lebanon 24
29-09-2024 | 16:36
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