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الأبيض لـ"الجزيرة": 1640 شهيدا من بينهم 104 أطفال و195 امرأة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان وحتى يوم السبت الماضي

Lebanon 24
30-09-2024 | 14:15
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