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وسائل إعلام سورية: طائرات إسرائيلية أطلقت عدداً من الصواريخ من الجولان المحتلة استهدفت بعض المواقع جنوب غرب دمشق

Lebanon 24
30-09-2024 | 19:37
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