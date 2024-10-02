ميقاتي: ما طرحناه في اجتماعنا مع المنظمات الدولية هو الحاجة الى مبلغ 427 مليون دولار لعمليات الايواء والاغاثة للاشهر الثلاثة المقبلة وقد تبلغنا الموافقة الفورية على حوالى 200 مليون دولار

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