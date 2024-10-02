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ميقاتي: ما طرحناه في اجتماعنا مع المنظمات الدولية هو الحاجة الى مبلغ 427 مليون دولار لعمليات الايواء والاغاثة للاشهر الثلاثة المقبلة وقد تبلغنا الموافقة الفورية على حوالى 200 مليون دولار

Lebanon 24
02-10-2024 | 07:10
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