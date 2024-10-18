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ميقاتي: اكدت للسيدة ميلوني ان لا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار واستهداف المدنيين وتدمير البلدات والقرى

Lebanon 24
18-10-2024 | 10:28
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