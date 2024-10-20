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حزب الله: استهدفنا تحركاً لقوات العدو الإسرائيلي في جبل كحيل في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية
Lebanon 24
20-10-2024
|
18:49
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