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شنكر: إدارة بايدن تسعى بشكل كبير للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان (mtv)

Lebanon 24
21-10-2024 | 15:38
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