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وسائل إعلام إسرائيلية: مجلس بنيامين الإقليمي يعلن عن مقتل نائب قائد الكتيبة 9308 لواء ألون (228) في معركة في جنوب لبنان
Lebanon 24
22-10-2024
|
13:26
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