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الرئيس الإيراني: نأمل أن تنتهي الاعتداءات الإسرائيلية في غزة ولبنان باتحاد الأمة الإسلامية وبدعمٍ من الضمائر الحية على صعيد العالم (الميادين)

Lebanon 24
29-10-2024 | 13:55
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