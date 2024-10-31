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بيان بعد جلسة برئاسة المفتي دريان في دار الفتوى: نناشد المجتمع الدولي والدول العربية الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف هذا العدوان على لبنان وغزة

Lebanon 24
31-10-2024 | 06:11
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بيان بعد جلسة برئاسة المفتي دريان في دار الفتوى: لوقف إطلاق النار فوراً وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته واعتماد الدبلوماسية ولإيجاد حلّ جذري لهذا العدوان ولضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
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31/10/2024 12:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السرايا: المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان لكن التعنّت الاسرائيلي لا يزال يعيق نجاح هذه المساعي
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31/10/2024 12:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
31/10/2024 12:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أصدقاء لبنان من الدول العربية والاجنبية يواصلون أيضاً الضغط لوقف اطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 واجبار العدو الاسرائيلي على تنفيذه
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31/10/2024 12:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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