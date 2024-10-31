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الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيراً للنبطية.. ابتعدوا عن منشآت حزب الله

Lebanon 24
31-10-2024 | 15:29
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وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي تحذيراً لسكان النبطية وكتب عبر منصة اكس: إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة عليكم اخلاء المبنى فورًا، حيث سيواصل جيش الدفاع مهاجمة مواقع ومنشآت حزب الله في مدينتكم وبالقرب منها، فإذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة أو وسائل قتالية عليكم اخلاء هذا المبنى فورًا والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 500 متر وكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر!
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