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هآرتس: الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة حادة في القوى البشرية ويحتاج إلى 10 آلاف جندي إضافي لتعويض الخسائر

Lebanon 24
17-11-2024 | 04:04
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