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علي حجازي: أحد الموقوفين بتهمة العمالة للعدو الإسرائيلي اعترف بأنّه كان مكلفاً بتصوير مبنى قيادة حزب البعث (الميادين)

Lebanon 24
17-11-2024 | 07:30
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