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لابيد: قرار وزير الدفاع إلغاء أوامر الاعتقال الإداري لمخالفي قانون الإرهاب اليهودي بالضفة الغربية أمر خطير

Lebanon 24
23-11-2024 | 04:01
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