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هيئة البث الإسرائيلية: وزارة العدل تناقش الليلة طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته لمدة أسبوعين بسبب مذكرة الاعتقال الدولية

Lebanon 24
24-11-2024 | 12:21
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