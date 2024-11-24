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روسيا تؤكد أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 صواريخ أوكرانية فوق منطقة كورسك

Lebanon 24
24-11-2024 | 23:16
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