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سفير تل أبيب لدى واشنطن لإذاعة الجيش الإسرائيلي: قريبون من التوصل إلى اتفاق في لبنان وقد يحدث ذلك خلال أيام

Lebanon 24
25-11-2024 | 00:56
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