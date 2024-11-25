Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول كبير في الناتو: يجب الاستعداد لسيناريو الحرب

Lebanon 24
25-11-2024 | 05:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واللا عن مسؤولين أميركيين: مفاوضات وقف الحرب في لبنان شهدت تقدما كبيرا في اليوم الأخير دون إحراز اتفاق
lebanon 24
25/11/2024 16:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الناتو: نشر قوات كورية شمالية يمثل تصعيدا كبيرا في الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا
lebanon 24
25/11/2024 16:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عام من الحرب في غزة مسؤول كبير بحماس يقول إسرائيل تعرقل التوصل لهدنة رغم مرونة الحركة
lebanon 24
25/11/2024 16:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول عسكري في الناتو: سيتعين على حلفاء الناتو إنفاق ما يقرب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي
lebanon 24
25/11/2024 16:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:33 | 2024-11-25
09:24 | 2024-11-25
09:17 | 2024-11-25
09:09 | 2024-11-25
09:05 | 2024-11-25
09:04 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24