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مولوي: الأجهزة الأمنيّة تواكب عودة النازحين إلى بلداتهم ومدنهم لا سيما في الجنوب والبقاع ولم نشهد أيّ أحداث أمنية

Lebanon 24
28-11-2024 | 09:58
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مولوي: دور كبير نفذته الأجهزة الأمنية وسنكمل نحو الأفضل
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28/11/2024 19:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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