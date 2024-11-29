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موقع واللا: نتنياهو وائتلافه يفرضون قوانين لإضعاف المستشارة القضائية وحصار الإعلام وتعقيد ترشح العرب للكنيست

Lebanon 24
29-11-2024 | 03:33
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