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"الجزيرة": الجيش الإسرائيليّ ينفّذ تفجيرًا بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعيّ في محيط المستشفى الإندونيسيّ

Lebanon 24
30-11-2024 | 00:16
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