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المرصد السوري للعربية: بعض الأجزاء الجنوبية من حلب لا تزال تحت سيطرة دمشق
Lebanon 24
30-11-2024
|
02:11
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