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وزيرا خارجية إيران وروسيا يعلنان دعمها لسوريا في مواجهة "الجماعات الإرهابية"

Lebanon 24
30-11-2024 | 09:42
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